Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 502 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 516 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 398 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 96 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 502 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 516 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 917 megavatsaat elektrik ihracatı, 857 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.