Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 219 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 528 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 192 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 689 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 219 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 528 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile rüzgar ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 547 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 895 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.