Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 914 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 618 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 707 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 914 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile doğal gaz, yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 13 bin 799 megavatsaat elektrik ihracatı, 935 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.