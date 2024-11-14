Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 222 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 568 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 955 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 944 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 222 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca Türkiye dün 16 bin 940 megavatsaat elektrik ihracatı, 865 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.