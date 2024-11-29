Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 35 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 4 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 650 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 38 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 35 bin 119 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 4 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 511 megavatsaat elektrik ihracatı, 396 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.