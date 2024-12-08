Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 315 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 700 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 904 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 315 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 564 megavatsaat elektrik ihracatı, 305 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.