Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 22 bin 515 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 531 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 514 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 651 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 22 bin 515 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 531 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 410 megavatsaat elektrik ihracatı, 527 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.