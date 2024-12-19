Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 37 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 39 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 863 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 367 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 37 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 39 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 32 megavatsaat elektrik ihracatı, 657 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.