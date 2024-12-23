Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 901 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 720 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 601 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 466 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 901 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 720 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı, 1372 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.