Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 269 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 993 bin 480 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 137 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 339 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 8 bin 269 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 993 bin 480 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 1485 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.