Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 10 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 597 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 56 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 148 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 10 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 597 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile doğal gaz santralleri​​​​​​​ ve yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 836 megavatsaat elektrik ihracatı, 209 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.