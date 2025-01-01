Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 836 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 670 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 886 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 691 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 836 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.