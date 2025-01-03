Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 969 bin 623 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 671 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 854 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 919 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 969 bin 623 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 671 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri​​​​​​​ ve yüzde 11,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı, 1697 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.