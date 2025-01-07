Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 984 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 583 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 82 megavatsaatle 05.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 984 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 526 megavatsaat elektrik ihracatı, 593 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.