Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 589 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 185 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 447 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 634 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 589 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 185 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 861 megavatsaat elektrik ihracatı, 492 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.