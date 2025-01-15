Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 859 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 95 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 281 megavatsaatle 05.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 29 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 859 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri​​​​​​​ ve yüzde 14,6 rüzgar ile santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 912 megavatsaat elektrik ihracatı, 1036 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.