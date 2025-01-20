Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 787 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 892 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 509 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 985 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 862 bin 787 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 892 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 18 bin 233 megavatsaat elektrik ihracatı, 409 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.