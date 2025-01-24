Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 37 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 683 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 319 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 37 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 499 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 47 megavatsaat elektrik ihracatı, 549 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.