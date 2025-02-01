Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 993 bin 458 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 172 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 208 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 256 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 993 bin 458 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 172 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 994 megavatsaat elektrik ihracatı, 710 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.