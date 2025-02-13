Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 417 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 821 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 234 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 59 bin 417 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri​​​​​​​ ve yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 772 megavatsaat elektrik ihracatı, 316 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.