Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 40 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 513 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 210 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 352 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 40 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 513 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 702 megavatsaat elektrik ihracatı, 789 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.