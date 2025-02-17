Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 836 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 177 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 652 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 799 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 836 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 819 bin 177 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri​​​​​​​ ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 248 megavatsaat elektrik ihracatı, 69 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.