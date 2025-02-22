Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 57 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 829 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 907 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 498 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 57 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 829 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri​​​​​​​ ve yüzde 17,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 181 megavatsaat elektrik ihracatı, 391 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.