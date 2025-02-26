Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyar 81 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyar 68 bin 283 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 624 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 800 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyar 81 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyar 68 bin 283 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri​​​​​​ ve yüzde 11,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 130 megavatsaat elektrik ihracatı, 579 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.