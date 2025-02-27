Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 60 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 47 bin 310 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 273 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 485 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 60 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 47 bin 310 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 58 megavatsaat elektrik ihracatı, 490 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.