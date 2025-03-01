Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 13 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 748 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 408 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 569 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 13 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 748 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,65 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 594 megavatsaat elektrik ihracatı, 646 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.