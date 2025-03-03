Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 830 bin 606 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 29 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 182 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 351 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 830 bin 606 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 29 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri​​​​​​​ ve yüzde 11,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 158 megavatsaat elektrik ihracatı, 581 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.