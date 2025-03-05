Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 992 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 981 bin 489 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 800 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 625 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 992 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 981 bin 489 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 442 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 820 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.