Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 909 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 365 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 603 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 909 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 16 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.