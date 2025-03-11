Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 798 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 950 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 170 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 798 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile doğal gaz santralleri​​​​​​​ ve yüzde 11,33 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 241 megavatsaat elektrik ihracatı, 1494 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.