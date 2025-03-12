Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 636 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 680 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 242 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 523 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 636 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 680 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri​​​​​​​ ve yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 680 megavatsaat elektrik ihracatı, 715 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.