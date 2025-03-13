Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 960 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 205 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 580 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 930 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 960 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile rüzgar santralleri​​​​​​​ ve yüzde 11,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 634 megavatsaat elektrik ihracatı, 1269 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.