Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 973 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 196 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 22 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 973 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri​​​​​​​ ve yüzde 14,6 ile doğal gaz izledi.

Türkiye, dün 12 bin 599 megavatsaat elektrik ihracatı, 1559 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.