Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 941 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 309 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 898 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 3 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 948 bin 941 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 309 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri​​​​​​​ ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 542 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 922 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.