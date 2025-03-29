Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 392 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 310 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 545 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 392 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 21 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.