Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 621 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 612 bin 579 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 694 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 390 megavatsaatle 05.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 621 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 612 bin 579 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,9 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 529 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 135 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.