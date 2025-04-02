Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 897 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 225 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 597 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 760 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 678 bin 897 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 225 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 135 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 464 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.