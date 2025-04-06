Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 845 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 68 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 20 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 617 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 845 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 68 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 960 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 6 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.