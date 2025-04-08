Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 420 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 744 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 559 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 22 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 420 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,8 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 291 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 696 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.