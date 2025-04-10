Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 89 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 437 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 950 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 973 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 89 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 889 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 368 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.