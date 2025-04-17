Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 497 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 563 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 670 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 926 bin 625 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 933 bin 497 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri​​​​​​​ ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 22 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.