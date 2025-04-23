Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 993 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 603 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 950 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 907 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 906 bin 993 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile ithal kömür ve yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 70 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 272 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.