Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 851 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 87 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 289 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 851 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 38 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 107 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.