Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 773 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 125 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 115 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 209 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 773 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 125 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 13,8 ile güneş santralleri ve yüzde 13,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 444 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 713 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.