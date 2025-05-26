Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 813 bin 211 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 204 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 84 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 542 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 813 bin 211 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 204 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 15,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 493 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.