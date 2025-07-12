Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 131 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 672 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 447 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 993 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİ

Günlük bazda dün 1 milyon 131 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 672 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞAL GAZ İLK SIRADA

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye, dün 13 bin 68 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.