Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (7 Ağustos 2025)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 196 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 181 bin 217 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 168 megavatsaatle 15.00’te yaşanırken, en düşük tüketim ise 07.00’de 39 bin 241 megavatsaat olarak kaydedildi.

ÜRETİMDE DOĞAL GAZ İLK SIRADA

Günlük toplam elektrik üretiminde yüzde 24,5 ile doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,5 ile rüzgar santralleri takip etti.

İHRACAT VE İTHALAT DENGESİ

Türkiye, dün 21 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı gün 5 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.