Günlük harcaması 348 milyon TL

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı. Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik kaynak tüketti.

Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini Mart ve Nisan ayında da sürdürdü. Başkanlığın Mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Diyanet, Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği Nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

Diyanet, Mayıs ayında ise 9 milyar 826 milyon 369 bin TL’lik kaynak kullandı. Başkanlığın 150 günde yaptığı harcamanın toplamı, 52 milyar 310 milyon 231 bin TL’ye ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Mayıs 2025 döneminde imza attığı 52,3 milyar TL’lik harcama ile 41 kamu idaresinden 21’inin harcamasını geriye itti. Ocak-Mayıs 2025 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha az para harcayan bazı kamu idareleri şöyle sıralandı:

• Dışişleri Bakanlığı: 12 milyar TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 15 milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 15,2 milyar TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 32,5 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 17,9 milyar TL

Kamuoyunda, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı’nın da yüz milyonlarca liralık kaynak kullandığı öğrenildi. İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Mayıs 2025 dönemindeki harcamanın toplamının 2 milyar 698 milyon 363 bin TL olduğu belirtildi.