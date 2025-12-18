Günlük hayata mizahi bakış: “Rutin” bu akşam izleyici ile buluşacak

Komedyen Yunus Yılmaz’ın yazıp başrolünde yer aldığı, yapımcılığını Ben Sanat ve İda İletişim Medya’nın üstlendiği YouTube dizisi “Rutin”, bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Dizinin çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında tamamlandı. Günlük hayatın içinden hikâyeleri mizahi bir dille ele alan “Rutin”, bu akşam saat 21.00’de YouTube’da izlenebilecek.

Yönetmenliğini Süreyya Bursa’nın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Yunus Yılmaz’ın yanı sıra Merve Yılmaz, Almıla Bayraktar, Berfin Gül, İbrahim Harbelioğlu, Onur Tanyeri, Sude Yağmur Bulut ve Yusuf Nebioğlu yer alıyor.