Günlük maliyeti 1,5 milyon lira

CHP Emek Büroları’nca yapılan, “Saray sofrası” hesabı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilecek bir iftarın fahiş maliyetini gözler önüne serdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmada, “Vatandaş iftar sofrası için kuruş hesabı yapadursun, Erdoğan'ın Sarayı’nda milyon liralık sofralar kuruluyor” denildi.

BirGün, Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yemekhanesinden bir günde 6 tona yakın çöp toplandığını ortaya çıkardı. Toplam 50 konteyner ile toplanan çöpün, bin 500 hane ve 6 bin kişinin çöpünün büyüklüğünde olduğu hesaplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer koordinatörlüğündeki Emek Büroları ise TÜİK yemekhanesindeki yemeklerin ücretleri üzerinden Saray’ın 6 bin kişilik yemek masrafını ortaya koydu.

Saray’da kurulacak 6 bin kişilik iftar sofrasının maliyetinin günlük 1,5 milyon TL, aylık ise 45 milyon TL olduğu bildirildi. CHP’li Taşcıer, Saray sofrasına bir günde harcanan para ile kent lokantalarında 37 bin 500 kişiye dört çeşit sağlıklı yemek sunmanın mümkün olduğunu kaydetti.

HER GÜN ARTAN ŞATAFAT

Yurttaşın ay sonunu zor getirdiğini ifade eden Taşcıer, şunları söyledi: “Saray şatafatını her gün artırıyor. TÜİK’in kendi yemekhanesinde bir işçinin dört çeşit yemek için ödediği günlük 260 TL baz alındığında, Erdoğan'ın lüks sofralarının maliyetinin Ramazan ayı boyunca 45 milyon 240 bin TL’ye ulaşacağı görülüyor. Saray iftarına harcanan bir günlük para ile her gün muhtaç durumda olan 24 bin kişiye toplam 3,5 ton kırmızı et yardımı yapmak mümkün.”